Journal du Vendredi 20 septembre 2019

Le Conseil Communautaire de l’Agglomération de La Rochelle s’est tenu hier soir. L’aménagement du territoire rochelais était à l’ordre du jour, au cœur des échanges.



Les Scouts et Guides de France font leur rentrée. Et plus spécifiquement, les Scouts MARINS de La Rochelle.



La Coupe du Monde de Rugby démarre aujourd’hui au Japon. Un rochelais fait partie de l’équipe de France. Portrait de ce jeune joueur au parcours atypique.