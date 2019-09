Journal jeudi 5 septembre 8h01

-> Le gouvernement a annoncé hier des mesures pour lutter contre les violences conjugale. Elles ne satisfaissent qu'à moitié les associations. On écoutera la réaction du Centre d'information du droit des femmes et des familles de la Vienne.



-> Le prix des fruits et des légumes est en hausse... En cause la secheresse et les parasites.



-> Vittorio Marelli sera ordonné diacre en la cathédrale de Poitiers, nous l'avons reçu sur notre antenne.



-> Les poilus sont de retour à Civaux. Le musée archéologique propose à partir d'aujourd'hui une exposition sur la grande guerre avec de fondantes anecdoctes.... A suivre à la fin de cette édition.