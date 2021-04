Journal local 8h01

Morgan Berger maire de Cognac a dit tout haut ce que les maires pensent de la politique du gouvernement dans la gestion de crise. Il représentait la Nouvelle Aquitaine hier dans une consultation des maires à laquelle Emmanuel Macron avait invité 14 maires.



Crise sanitaire avec une épidémie qui semble reculer en Charente. Cette semaine les indicateurs restent stables et semblent amorcer un fléchissement.



Les ateliers créatifs, une proposition du pôle image Magelis pour faire se rencontrer les auteurs et habitants charentais autour de sessions créatives et rémunérées.



Le festival de la BD prépare son édition 2022 et se sépare de son directeur artistique Fred Felder.