Journal local du Jeudi 14 Novembre 2019 - 8h

- Des sénateurs en déplacement en Vendée ce jeudi… Dans le cadre de leurs travaux sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, ils vont visiter le centre de tri départemental des emballages VENDEE TRI.

- Un an après le début du mouvement, les gilets jaunes appellent à la mobilisation ce week-end à la Roche sur Yon et aux Sables d’Olonne.

- Réalisatrice et écrivain, Natalie Saracco donne ce jeudi aux Sables d’Olonne une conférence avec pour thème « Cathos, réveillons-nous ! ». Vous l’entendrez dans ce journal.