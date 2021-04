Journal local du jeudi 15 avril

A Châlons en Champagne, l'union commerciale, industrielle et artisanale propose aux jeunes une nouvelle enquête afin de connaître leurs attentes et difficultés, notamment dans cette crise sanitaire ; Depuis novembre dernier, une nouvelle boutique s'est installée à Vitry-le-François, une boutique avec des produits vendus en vrac, et issus de la permaculture ; Covid19 : Campagne de dépistage ce week-end à Vitry-le-François et Sézanne ; Des travaux sur le giratoire de l’avenue du Général Margueritte à Epernay