Journal local du jeudi 16 avril

Livraison de repas, fabrication et livraison de surblouses aux soignants de l'hôpital de Chalons en Champagne... Opération de soutiens du Lions Club St-Vincent et ses partenaires qui se mobilisent pour faire face à cette crise sanitaire. On en parle avec Hubert Cartel, membre du Lions Club, qui est l'invité de Christopher Fausten sur RCF Coeur de Champagne.