Journal local du Jeudi 17 Octobre 2019

- Une fermeture plus rapide que prévu de l’usine Michelin de la Roche sur Yon. Hier, le directeur de Michelin France a évoqué le 1er trimestre 2020.

- Lors de la session du Conseil régional programmée aujourd’hui et demain, les élus du Groupe socialiste, écologiste, radical et républicain émettront un vœu, afin que l’exécutif interpelle l’Etat au sujet des risques Seveso en Pays de la Loire. Vous entendrez à ce sujet le conseiller régional vendéen Stéphane Ibarra.

- Un tirage au sort compliqué pour les Herbiers pour le 6ème tour de la Coupe de France de football. Les hommes de Stéphane Massala recevront Cholet, 13ème de National.