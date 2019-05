Journal local du Jeudi 23 Mai 2019

- Originaires de Vendée et fonctionnaires européennes, Sigrid et François-Régis tentent de convaincre les Vendéens d’aller voter dimanche pour les élections européennes… Clément Guerre les a suivis hier matin lors d’un porte à porte à Moutiers les Mauxfaits.

- Un ou deux nouveaux IRM vont être installés dans le département. La sénatrice Annick Billon s’en félicite mais estime que cela demeure insuffisant.

- La 14ème édition de « Route pêche – Port ouvert » est programmée samedi aux Sables d’Olonne. L’occasion de découvrir le métier de marins pêcheurs et les différents acteurs de la filière.