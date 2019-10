Journal local du Jeudi 24 Octobre 2019

- La mission commune d’information sur le sauvetage en mer, créée suite au naufrage des Sables-d'Olonne en juin dernier, a présenté hier son rapport. Il contient 30 propositions, notamment sur le financement et la gouvernance de la SNSM, et la formation des bénévoles.

- Christelle Morançais, Présidente de la Région Pays de la Loire, nommée vice-présidente des Républicains.

- Pendant 21 jours, des bénévoles sillonnent la France afin de mettre en valeur des structures et personnes à l'initiative d'actions positives liées à la trisomie 21. La Marche des 21 fait étape à la Roche sur Yon aujourd’hui.