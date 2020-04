Journal local du jeudi 9 avril

Malgré l'épidémie de Covid-19 et la période de confinement, l’Église de Châlons réorganise la vie de ses paroisses. Il n’y a plus, notamment, de messes publiques, même durant la semaine sainte. Dans ce contexte, le diocèse invite à participer à une quête "en ligne" ; En cette période de crise sanitaire, les chalonnais et sparnaciens peuvent bénéficier des produits frais du marché en restant chez eux ou de préparer à l’avance les commandes grâce à une plateforme en ligne.