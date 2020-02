Journal local du lundi 17 février

A Châlons en Champagne, un diagnostic archéologique démarre aujourd’hui sur le parvis de la Gare SNCF. Une procédure qui va se réaliser en 3 phases durant les vacances ; A Epernay, Pep’s in Champagne organise la 2e édition de « mon projet en 180 secondes », un concours qui vise à récompenser les idées innovantes de jeunes startups mais pas seulement... ; Vous souhaitez faire un stage, avoir une activité pendant les vacances ? Et bien c’est possible à Châlons en Champagne.