Journal local du lundi 18 janvier

Dès maintenant, les personnes âgées de 75 ans et plus (qui ne résident pas en établissement) et les patients vulnérables à très haut risque, peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner gratuitement à Epernay, Reims, Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François et Sainte-Ménehould.

Dix centres de vaccination seront ouverts, à partir du lundi 18 janvier :

Pour se faire vacciner, il faut évidemment s'inscrire !

>>> A Châlons En Champagne :

- Sur le site https://www.doctolib.fr/.../centre-de-vaccination-covid...

- 03 26 69 38 16, accessible du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00

>>> A Epernay :

- Sur le site www.doctolib.fr (tapez "Centre de vaccination Ville d'Epernay" dans la barre de recherche et choisissez les lieux et créneaux voulus.

- 08 03 800 794 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et ce samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

>>> A Sainte-Ménehould :

- Très prochainement sur le site www.doctolib.fr

- 03 52 82 97 86 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00

>>> A Ville de Vitry-le-François :

- Sur le site https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/vitry-le-francois

- 06 07 10 94 53 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

La vaccination sera gratuite pour tous.