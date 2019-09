Journal local du lundi 30 septembre 2019

• Les conseils départementaux de Vendée et de Charente Maritime ont rassemblé samedi près de 300 personnes, élus, chefs d’entreprises pour demander une alternative à l’A831, entre Fontenay et Rochefort.

• Dimanche prochain une manifestation nationale est prévue à Paris, à l’appel de nombreuses associations touchant la famille. En Vendée, elles se mobilisent et dénoncent les conséquences de l’ouverture de la PMA qui feront naître des enfants sans « père ». Mgr Jacolin estime lui que les personnes qui souhaitent manifester « ont raison de le faire ».

• Miss Pays de la Loire 2020 est une vendéenne. Yvanna Cartaud, originaire de Beaufou a été sacrée à Château Gontier samedi soir devant 900 personnes.