Journal local du lundi 9 novembre

La ville de Châlons en Champagne a confirmé vendredi dernier l’annulation du traditionnel Marché de Noël, mais aussi des expositions et crèches. Seuls les décorations et illuminations seront maintenues et installés pour fin novembre ; Retour sur la première séance plénière du CESER Grand Est à distance, en raison de la crise sanitaire ; A la découverte de "Thaas Chips", la marque de chips sézannaise