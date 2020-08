Journal local du mardi 1er septembre

Le département de la Marne et la région Grand-Est s’engagent à fournir des masques gratuits et réutilisables à tous ses collégiens et lycéens de notre territoire ; Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de la Marne ont effectué lundi après-midi de nombreux contrôles sur les axes routiers du département. Une opération indispensable après un été agité sur les routes marnaises.