Journal local du Mardi 22 Octobre 2019

- Nouvelle mobilisation des agriculteurs ce mardi, à l’appel de la FDSEA et des JA. Pour demander des réponses au Président de la République, ils organisent une opération de bâchage ce matin à la préfecture de la Vendée.

- Pour améliorer la prise en charge des usagers, l’AREAMS, association ressource pour l’accompagnement médico-social et social, a signé la semaine dernière avec le Département de la Vendée et l’Agence Régionale de Santé un Contrat Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens. Les détails dans ce journal.

- Une 2ème récompense pour le spectacle « Le Premier Royaume » nouveauté 2019 du Puy du Fou. Il a obtenu le titre de « meilleure création européenne 2019 » lors de la 18e édition des Parksmania Award.