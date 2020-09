Journal local du mardi 22 septembre

En raison de la dégradation des indicateurs de suivi du Covid-19, de nouvelles mesures ont été présentées hier après-midi par le Préfet de la Marne, Pierre N’Gahane ; Face à la crise sanitaire et économique, la Ville de Sézanne et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Marne en Champagne proposent depuis plus d’un mois un dispositif exceptionnel, le Sézachèque.