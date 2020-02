Journal local du mardi 25 février

L’autopartage CITIZ est lancé depuis quelques jours à Châlons en Champagne. Trois voitures en libre-service ont été installées au coeur de la ville. Elles se louent de quelques minutes à plusieurs jours ; A Châlons en Champagne, la bibliothèque municipale Pompidou accueille une exposition et des animations autour de l’une des plus grandes énigmes de l’histoire de France, l’énigme du Masque de Fer ; Mercredi des Cendres : les célébrations dans le diocèse de Châlons et à Saint-Dizier.