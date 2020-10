Journal local du mardi 27 octobre

Le centre d’affaires Pep’s in Champagne vient de lancer des offres promotionnelles afin de relancer l’économie de l’agglomération sparnacienne touchée par la crise ; La Ville de Sézanne et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Marne en Champagne proposent depuis mi-août un dispositif exceptionnel, le Sézachèque !