Journal local du mardi 30 juin

Comme chaque année, un nouveau partenariat a été signé entre le Conseil Économique Social et Environnemental du Grand-Est et l’Union Commerciale Industrielle Artisanale, organisatrice de la Foire de Châlons. Une signature qui a pour cette année, une saveur bien particulière… ; La crise sanitaire a arrêté l’ensemble des activités de la chaîne du livre et bouleversé la saison des salons littéraires et le calendrier des parutions. Pour soutenir et valoriser les livres des auteurs de la région Grand-Est, Interbibly vous propose de découvrir les livres et leurs auteurs, dans une série de courtes vidéos.