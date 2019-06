Journal local du Mercredi 12 Juin 2019

- Hier, le Sénat et l’Assemblée Nationale ont rendu hommage aux 3 sauveteurs de la SNSM décédés vendredi alors qu’ils étaient en mission pour porter secours à un pêcheur.

- L’association UFC-Que Choisir renouvelle sa campagne « Energie moins chère ensemble » et propose aux abonnés au gaz naturel et à l’électricité de bénéficier d’achats groupés.

- J-3 avant le départ des 24h du Mans. Vous l’entendrez dans ce journal, le pilote sablais Thomas Laurent est bien décidé à monter sur le podium.