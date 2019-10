Journal local du Mercredi 16 Octobre 2019

- 611 infractions au code de la route constatées la semaine dernière en Vendée… Face à ce bilan préoccupant, le préfet indique dans un communiqué que les forces de l’ordre restent plus que jamais mobilisées.

- Pour répondre à la multiplication des collectifs citoyens qui testent leur urine au glyphosate, six agriculteurs de la FDSEA de Vendée ont fait leur propre test. Et les résultats sont négatifs. Les détails dans ce journal.

- Vainqueur du Tour d’Espagne 2019, le Slovène Primoz Roglic participera dimanche au Chrono des Nations aux Herbiers.