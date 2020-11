Journal local du mercredi 18 novembre

Les cultes avec public pourront reprendre à partir du 1er décembre sous certaines conditions, a annoncé ce lundi le gouvernement. Un retour essentiel pour l’évêque de Châlons, Mgr François Touvet, même si la patience et le calme doivent être respectés ; Champagne pouilleuse, terre pauvre sont des termes et expressions souvent utilisés mais qui en connaît le sens ? Jacqueline Touchais reçoit à son micro Alain Basson,agriculteur et passionné d'histoire agricole. Dans ce journal, il nous invite à découvrir ce que sont les semences paysannes, leur histoire et surtout leur actualité !