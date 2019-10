Journal local du Mercredi 23 Octobre 2019

- Troisième action des agriculteurs de la FDSEA et des JA hier depuis la rentrée. Ils ont bâché la préfecture de Vendée et appelé l'Elysée. Ils attendent des réponses du Président Macron.

- GRDF, FACE Vendée (Fondation Agir Contre l’Exclusion), et la ville de la Roche sur Yon renouvellent l’opération Civigaz qui vise à lutter contre la précarité énergétique… les détails dans notre journal.

- En cyclisme, la formation vendéenne Total Direct énergie sera sur le Tour de France 2020. Une qualification obtenue après sa première place au classement Continental Pro à l’issue de la saison.