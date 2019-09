Journal local du Mercredi 25 Septembre 2019

- Dans un texte intitulé « A propos du projet de la révision des lois de bioéthique. Pour une écologie fraternelle », Mgr Jacolin, évêque de Luçon, prend position contre l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Il invite ceux qui le souhaitent à exprimer publiquement leurs inquiétudes.

- La mobilisation des agriculteurs hier à la Roche sur Yon. Ils étaient entre 500 et 800 devant la Préfecture pour demander plus de respect et plus de revenus.

- Une matinale 100% vendéenne, davantage de directs, une présence sur les réseaux sociaux intensifiée… TV Vendée affiche ses ambitions en cette période de rentrée.