Journal local du mercredi 29 janvier

Au sommaire : La ministre Jacqueline Gourault était à Châlons en Champagne lundi après-midi afin de rencontrer les élus de la région Grand-Est et d’échanger sur le projet de loi dite “3D” ; Pour que la pratique sportive soit accessible à tous, et notamment aux plus jeunes, la Ville de Saint-Dizier accompagne les familles avec son dispositif « Sport’Tonik ».