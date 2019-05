Journal local du Mercredi 29 Mai 2019

- Placevendee.fr devrait naître au mois de juillet prochain. Une plate-forme de vente en ligne au service des PME et TPE vendéennes pour concurrencer les géants du net et jouer la carte du territoire.

- Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT Frédéric Potier est actuellement en Vendée. Il visitera notamment ce matin le centre LGBT de la Roche.

- Rendre le cinéma accessible aux personnes autistes, polyhandicapées, avec un handicap mental, des troubles psychiques ou une maladie d’Alzheimer… c’est l’objectif du dispositif Ciné-ma différence. Le cinéma des Herbiers est le premier du département à y adhérer.