Journal local du Mercredi 3 Juillet 2019

- Des élus aux agriculteurs vendéens, ils sont nombreux à s’opposer à l’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et les Pays du MERCOSUR. Ils dénoncent une concurrence déloyale.

- Les 21 et 23 juillet, le public est invité à venir écouter gratuitement l’Orchestre National des Pays de la Loire aux Sables d’Olonne et à Longeville sur Mer dans le cadre du festival Loire et Océan. Présentation dans ce journal.

- Pas de fusées de détresse dans les ordures ménagères ni entassées chez vous… Trivalis organise une collecte géante. L’occasion aussi de sensibiliser et d’informer les plaisanciers sur les risques.