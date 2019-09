Journal local du Vendredi 06 Septembre 2019

- 15 repères de submersion Xynthia, repères de crue et panneaux mémoire ont été posés sur les communes de Talmont-St-Hilaire, Jard-sur-Mer et St-Vincent-sur-Jard par la Communauté de communes Vendée Grand Littoral. Objectif : informer le grand public sur les dommages causés par Xynthia en 2010 et sur le risque qui existe sur le secteur.

- La Fédération Nationale des Transporteurs de Voyageurs tire la sonnette d’alarme… il manque actuellement 430 chauffeurs de car dans la Région Pays de la Loire, dont 70 en Vendée.

- Coup d’envoi ce vendredi de la Foire des Minées à Challans. Une 66ème édition sur le thème du Far West. 375 exposants sont annoncés.