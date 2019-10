Journal local du Vendredi 11 Octobre 2019

- L’usine Michelin de la Roche-sur-Yon doit fermer d’ici fin 2020. Le site emploie 619 personnes. C’est une véritable page d’histoire qui se tourne. Une usine spécialisée dans le pneu poids lourd qui n’aura pas résisté à une concurrence asiatique sévère. Les réactions des syndicats et des élus dans ce journal.

- À Brétignolles sur Mer, le maire Christophe Chabot s’est adressé hier à la population au sujet de la Zad qui s’est installée sur le site du futur port. Il demande à l’Etat de faire évacuer la zone, et appelle la population à un rassemblement le 19 octobre à 15h à la Normadelière.

- L’espace Info énergie des Pays de la Loire organise jusqu’au 20 octobre la Fête de l’énergie… Plus de 40 animations gratuites sont proposées dans toute la région, pour sensibiliser un maximum de citoyens sur l'énergie et son impact dans notre vie quotidienne.