Journal local du vendredi 11 septembre

La Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise lance ce vendredi sa saison 2020-2021 « Saint-Dizier les 3 Scènes ». Entre adaptation et ambition, cette nouvelle saison vous réserve de belles surprises avec une offre audacieuse, riche et variée destinée à tous les publics ; Depuis le 8 août, le musée d'art et d'histoire de Sainte-Ménehould accueille plusieurs expositions liées à la grande guerre : Nénette et Rintintin et la Rose de Verdun.