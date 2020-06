Journal local du vendredi 26 juin

Qui choisir à la mairie de Vitry-le-François pour les 6 prochaines année ? A 2 jours du 2nd tour des élections Municipales, présentation des 3 candidats en compétition dans la ville sous-préfecture de la Marne ; Nouveaux horaires, arrêts supplémentaires, optimisation des trajets… A parti du 29 juin, le réseau SITAC de Châlons en Champagne lance une nouvelle offre de mobilité plus simple, plus proche et plus flexible ; Agenda du diocèse de Châlons