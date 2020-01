Journal local du vendredi 31 janvier

Au sommaire : Après 4 ans en tant que Préfet de la Marne, Denis Conus quitte ses fonctions ce soir pour Paris et sera succédé dès lundi par Pierre N’Gahane, ancien préfet des Ardennes ; Ce week end se tiendra la 2ème rencontre des catéchumènes et les 24h pour Dieu, 2 moments essentiels pour la vie d’église et du diocèse. Mgr François Touvet, nous présentera dans ce journal ces 2 événements