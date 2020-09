Journal local du vendredi 4 septembre

Un nouveau club, un nouveau projet… Le Champagne Châlons-Reims Basket et le Reims Basket Féminin se rapprochent pour devenir le Champagne Basket, un club de territoire ; Nouveaux horaires, arrêts supplémentaires, optimisation des trajets… le réseau SITAC de Châlons en Champagne propose depuis quelques semaines une nouvelle offre de mobilité plus simple, plus proche et plus flexible.