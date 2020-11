Journal local mercredi 4 novembre

Plus de 89 % des lits de réanimation sont occupés par des malades de la Covid-19 et non Covid-19 dans le département de la Marne, un chiffre alarmant pour l’agence régional de santé ; RCF Coeur de Champagne rend hommage à Pierre-Yves Jardel qui nous a quitté vendredi dernier à l'âge de 78 ans.