Journal Régional - 7h - Lundi 29 mars 2021

Les informations en Lorraine.



L’Allemagne durcit le ton en France. La chancelière Angela Merkel a décidé de placer la France en zone à haut risque, face à la forte circulation du virus dans notre pays.



Plus de 3.200 classes sont fermées en France à cause du virus, prés de 300 en Lorraine. La semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé une possible vaccination des enseignants en avril.



20 migrants arrivés mineurs en France, risquent l’expulsion. Ils viennent à peine d’avoir leur majorité pour certains. La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle sonne l’alarme pour les soutenir.



Point météo en fin de journal : Grand soleil aujourd’hui. Avec des températures maximales de 21 degrés en Lorraine.