Journal Régional - 7h - Mercredi 5 mai 2021

Les informations en Lorraine.



Éviter de gaspiller des doses de vaccin contre le covid, c’est possible. Des messins développent “vacciliste” un site pour administrer les flacons restants en fin de journée.



Le 19 mai, les salles de cinémas rouvrent de manière partielle. Une jauge de 800 personnes en intérieur sera de mise selon le gouvernement. Comment s’organisent les gérants de salles ? Interview du président du syndicat des directeurs de cinéma de Moselle et du Rhin à venir.



La crise sanitaire a aussi un impact psychologique fort sur les enfants. Une psychiatre nancéienne a eu l’idée d’écrire un livre pour dédramatiser la crise sanitaire et dédiaboliser le virus auprès des jeunes.



Point météo en fin de journal : Il fait froid et il va pleuvoir aujourd’hui en lorraine selon météo france.