Journal Régional - 7h - Vendredi 7 mai 2021

Le 19 mai, deuxième étape du déconfinement annoncé par le gouvernement. Si les bars, restaurants, cafés rouvrent leurs terrasses, les zoo aussi ont le droit de rouvrir. Interview de la présidente du zoo d’Amnéville à venir.



On vous en parlait cette semaine, Amazon s’implante dans la Métropole de Metz. Le géant américain ouvre un nouvel entrepôt sur le plateau de Frescaty, et veut créer 1000 emplois. Reportage de Joscelyn Lapart, toute à l’heure.



Ils marchent pour le climat. Encore. Ce mardi, l’Assemblée nationale a adopté le texte de la loi climat, contesté par les manifestants, qui l’estiment peu impactant. A Nancy ils se réunissent place simone veil demain.



Point météo en fin de journal : Journée de transition aujourd’hui. Quelques nuages dans le ciel et des éclaircies attendues. Pas plus de 7 degrés ce matin.