Journal Régional - 8h - Jeudi 1er Avril 2021

Les informations en Lorraine.



Les travailleurs transfrontaliers mosellans sont de plus en plus nombreux. Ils se dirigent pour beaucoup vers une destination : le Luxembourg.



Les retraités ont manifesté hier à Epinal, pour l’amélioration de leurs conditions de vies. On écoutera le secretaire général CGT des retraités vosgiens.



Un remède original contre le Covid : le propolis, qu’on retrouve dans les ruches d’abeilles. La mise en place d’un traitement est sur la table en Moselle.



Point météo en fin de journal : Le mois de Mars est bien printanier, hier des records de chaleur ont été battus : on a eu 25 degrés à Nancy, du jamais vu pour un mois de mars depuis 1968. Dans les Vosges aussi un record a été battu avec 24 degrés à Epinal. Le beau temps continue de faire sa loi aujourd’hui.