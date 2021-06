Journal Régional - 8h - Mardi 1er Juin 2021

Bonjour à tous, voici les informations en Lorraine.



Tous les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner contre la covid depuis hier. Les créneaux sont ouverts dans les centres de vaccination meurthe-et-mosellans.



La ville de Nancy va mettre en place un chemin piéton cet été. Une piétonnisation pour une ville plus verte, et pour soutenir l’économie nancéienne.



Le parc animalier de sainte croix agit pour la biodiversité. Des rencontres sur différents thèmes liés à la nature ont eu lieu ce week-end sur le site du parc.



Point météo en fin de journal : Un beau soleil et des températures estivales aujourd’hui. Profitez bien, ça s’arrête demain en Lorraine.