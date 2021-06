Journal Régional - 8h - Mardi 29 Juin 2021

Les informations en Lorraine :



En Meurthe et Moselle et dans les Vosges, des centaines de familles sont en précarité énergétique. Le secours catholique des Hauts de Lorraine et EDF Lorraine renouvellent leur partenariat pour aider leurs bénéficiaires.



Beaucoup de secteurs recrutent en ce moment. Avec l’arrivée de l’été et des récoltes, l’agriculture cherche de la main d'œuvre.



Le tourisme redémarre à Nancy. Un outil singulier a été mis en place pour attirer les visiteurs : une balade virtuelle dans la ville sur internet.



Hop hop hop, le festival d’art de rues revient à Metz cet été pendant dix jours. Interview de son directeur artistique à venir.



Point météo en fin de journal : De la pluie et des orages au programme aujourd’hui. Des températures assez douces malgré tout.