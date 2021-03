Journal Régional - 8h - Mardi 30 Mars 2021

Les informations en Lorraine.



A Epinal, le nouvel hôpital a ouvert en mars, et il est le bienvenu en cette période de flambée de l’épidémie. Il est doté d’équipement dernier cri, et de nouveaux lits de réanimation.



Beaucoup de soignants partent travailler au Luxembourg. Meilleures conditions de travail, salaire plus élevé… Le pays frontalier attire nos professionnels de santé. Le député LREM de Moselle, Belkhir Belhaddad, sonne l’alarme sur ces départs.



Et puis l’anniversaire d’une cathédrale, emblématique en Meurthe et Moselle : celle de Toul. Elle fête ses 800 ans.



Point météo en fin de journal : Il fait doux, il fait beau. Le printemps est bien de retour en Lorraine.