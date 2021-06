Journal Régional - 8h - Mercredi 2 Juin 2021

Les informations en Lorraine :



Conséquence du covid sur les enfants : la difficulté d’apprendre à lire à cause du masque obligatoire pour les enseignants. C’est ce qu’indique une étude d’un laboratoire lorrain.



Des collégiens et des étudiants ingénieurs messins construisent une voiture du futur pour une course inter-universitaire. Léo Mazzarini les a rencontrés.



Focus sur les chantiers d’insertion économique dans ce journal. A Haroué, un magasin de produits fermiers accueille des personnes en difficulté sociale et professionnelle pour les aider à être qualifiés.



Point météo en fin de journal : Soleil au réveil, orages et pluie cette après- midi. Mais des températures chaudes dans la région.