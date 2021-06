Journal Régional - 8h - Mercredi 30 Juin 2021

Les informations en Lorraine :



Près de la moitié de la population française a reçu une première dose du vaccin contre le covid, pourtant il y a de moins en moins de personnes qui viennent pour se faire vacciner. A Metz, les centres de vaccination se mobilisent pour rendre la vaccination plus accessible.



Coup d’envoi pour les soldes d’été aujourd’hui, en même temps que la fin des jauges et la dernière étape de déconfinement. Reportage de Magali Santulli à suivre dans ce journal.



Après les élections régionales et départementales, viennent les élections des présidents des conseils départementaux. On écoutera deux candidats à la tête du département de la Moselle.



Point météo en fin de journal : Il fait gris et il pleut ce matin. Les températures ne dépassent pas les 18 degrés aujourd’hui en Lorraine.