Journal Régional - 8h - Mercredi 31 Mars 2021

Les informations en Lorraine.



Les hôpitaux sont surchargés face au covid. Ils s’organisent pour transférer leurs patients dans la région.



Le secteur du BTP, bâtiment et travaux publics, résiste à la crise sanitaire : il recrute, et attend de nouvelles commandes pour 2022.



La semaine sainte a démarré dimanche. Une semaine de célébrations avant Pâques. Retour sur les conditions sanitaires mises en place à l’Eglise avec le prêtre Guy Lescanne, dans ce journal.



Point météo en fin de journal : Des records de chaleurs pourraient être battus dans le Grand Est aujourd’hui, selon météo france. A Metz et Nancy en particulier, où le record est de 24.3 degrés. En cause : un anticyclone sur l’Europe et un flux du sud qui apporte de l’air chaud.