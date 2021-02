Journal Régional - 8h - Vendredi 26 février 2021

Les informations en Alsace et en Lorraine.



Annulée ? Pas annulée ? La foire aux vins de Colmar est suspendue aux lèvres de la ministre de la culture Roselyne Bachelot. Elle se déroule normalement en août.



La collecte nationale de denrées des restos du cœur commence la semaine prochaine. En Meurthe et Moselle, l’association a besoin de bénévoles.



Les français seraient favorables à la légalisation du cannabis selon les résultats d’une consultation citoyenne à l’Assemblée Nationale. On en parle toute à l’heure avec le député mosellan Ludovic Mendes.



Point météo en fin de journal : Retour de la pluie en Lorraine avec des températures fraîches. L’Alsace est épargnée.