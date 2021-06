Journal Régional - 8h - Vendredi 4 Juin 2021

Les informations en Lorraine :



La deuxième date du calendrier du déconfinement progressif approche, c’est mercredi prochain. Ce déconfinement progressif incite à voyager de nouveau selon la directrice d’une agence de voyage de la région.



Le réseau de transport métropolitain messin, le Met, reprend une activité pratiquement normale pour cette reprise culturelle et sociale qui opère depuis deux semaines. Interview de son directeur à venir.



Le festival du Livre à Metz revient cet été en juin. Les journalistes et les écrivains seront à l’honneur.



Point météo en fin de journal : des nuages et des éclaircies ce matin et des gros risques d’orages cette aprés midi avec de la pluie selon météo france.