A la une de l'actualité aujourd'hui :



Les premiers vaccins contre le covid-19 pourraient être effectués dès le 28 décembre à Nancy et à Strasbourg



Dans la région, il y a de plus en plus de cadres et notamment de femmes cadres selon l’INSEE.



Les enseignants de Meurthe et Moselle sont en colère. 129 postes de professeurs vont être supprimés dans le département.



A Hambach, une usine de panneaux photovoltaïques voit le jour.