Journal régional de 8h - édition du 27 mai 2020

- Lancement d'un dépistage massif au parelement européen de Strasbourg suite au match qui a rassemblé entre 300 et 400 personnes au Stade Paco Matéo



- Bilan du retour en classe à Mulhouse un peu plus d'une semaine après la rentrée. Il reste encore un flou sur certains niveaux



- Le département de Meurthe et Moselle lance un drive alimentaire pour les élèves demi pensionnaires des collèges