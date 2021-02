Journal régional du 26 février

· On pensait la saga du dossier Intradel-Uvélia terminée et bien il n’en est rien puisque le Procureur du roi a interjeter appel du jugement.



· Des actions syndicales ont eu lieu un peu partout à Liège hier.



· Le beau temps rend plus optimiste les liégeois mais favorise aussi quelques débordements.



· A Verviers, les étudiants peuvent acheter des repas sains à petit prix.